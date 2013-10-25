Из бара в Петербурге пропал молот Тора

Похитителям предмета предложили "сдаться" по-хорошему.

Из петербургского гик-бара "Неканон" украли важный предмет, знакомый фанатам комиксов – молот Тора, бога грома. Как сообщили в соцсетях заведения, неизвестные не постеснялись и "под камеры" украли важный элемент интерьера. Представители бара рассказали, что расстроены и попросили вернуть молот – в ином случае кадры с видеокамер будут переданы в полицию.

Неканон - это уникальное пространство, где у всех есть главный доступ к нашим вещам, но воровать никто не имеет права! Просим поступить по-человечески и принести молот назад. Спасибо гик-бар "Неканон"

Ранее мы сообщали о том, что в Сеть выложили видео со съемок блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром" с Натали Портман. На видео актрису, которая играет роль доктора наук Джейн Фостер - возлюбленную Тора поднимают на высоту нескольких метров, пока та бьется в конвульсиях.

Фото: Telegram / Неканон Inc.