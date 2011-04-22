Владельцы бара напомнили, что вещи доступны для фотографирования, их нельзя присваивать себе.

Один из двух молотов Тора вернули в петербургский гик-бар "Неканон". С сообщения о пропаже одного из важных элементов культуры комиксов не прошло и суток – владельцы заведения забили тревогу после того, как в баре не досчитались одного из молотов. "Похитителям" предмета предложили "сдаться" по-хорошему, не отправляя в полицию видео с камер наблюдения.

Молот вернули. Теперь их снова два. Все наши вещи доступны для фото, достаточно просто класть их на место. Спасибо представители гик-бара "Неканон"

Фото: Telegram / Неканон Inc.