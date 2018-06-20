Из Ждановки выловили труп мужчины с множественными ссадинами на голове

Личность умершего пока не установлена.

Днем 16 апреля в Петроградском районе Петербурга из реки Ждановка выловили труп мужчины. Тело обнаружили в районе дома №2 на Ждановской набережной. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Личность утопленника установить пока не удалось. На вид ему 40-45 лет. Был одет в толстовку с капюшоном и темно-синие джинсы. На голове имелись множественные ссадины.

По факту случившегося началось расследование. Тело направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина зарезал соседа по коммуналке.

Фото: Piter.TV