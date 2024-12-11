Иностранный гражданин был передан корейской стороне в международном аэропорту Внуково.

Из России в Южную Корею экстрадирован разыскиваемый по каналам Интерпола. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Иностранный гражданин был передан корейской стороне в международном аэропорту Внуково. Отмечается, что мужчина находился в международном розыске по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности. По информации правоохранительных органов Южной Кореи, в октябре 2022 года двое злоумышленников совершили в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.

Сообщается, что один из подозреваемых скрылся за пределами страны и был объявлен в международный розыск. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину в Ростове-на-Дону. Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос Министерства юстиции Южной Кореи о выдаче разыскиваемого.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА