Петербуржцы передали жителям Магадана через "Пулково" пауков и ящериц

Из аэропорта Северной столицы в Магаданскую область улетели два паука и две ящерицы.

В петербургском аэропорту "Пулково" эксперты провели осмотр перевозимых в Магадан двух ящериц и пауков. Об этом сообщили представители пресс-службы Россельхознадзора по региону. Животные имели необходимые документы и сертификаты с медицинским заключением. Инспекция одобрила вывоз живых существ за территорию Северной столицы.

Декоративных животных доставили на борт самолета, направляющегося в Магаданскую область. Ветеринары проверили состояние необычных питомцев и не обнаружили проблем и нарушений в законодательном плане. Владелец собирается продать живой "товар". Такой бизнес предполагает оформление дополнительной документации. исключением составляет тот случай, когда животные передаются для личного пользования адресата, а не выставляются на продажу.

Напомним, что нерпенок Крошик стал брюнетом.

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