Из Петербурга впервые запустят перелеты в Абакан

Первый рейс запланирован на 30 октября.

С 30 октября впервые авиакомпания NordStar в рамках осенне-зимней навигации запускает рейсы из Петербурга в Абакан. Об этом рассказали в пресс-службе Пулково 5 октября.

Перелеты будут выполнять два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Вылет из Северной столицы запланирован на 10:00, воздушное судно прибудет в столицу Республики Хакасия в 19:55.

Вылет из Абакана произведут в 21:05, приземлится самолет в Петербург в 22:35.

Ранее на Piter.TV: из Пулково 3 ноября возобновятся полеты в Тель-Авив.

Фото: пресс-служба Пулково