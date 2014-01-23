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Из Петербурга в Стамбул с начала года слетали более 400 тыс. человек
Сегодня, 20:34
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Из Петербурга в Стамбул с начала года слетали более 400 тыс. человек

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На направление приходится 13% от всего международного пассажиропотока.

С начала 2023 года аэропорт Пулково обслужил 400 тыс. человек на рейсах Петербург — Стамбул. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани Северной столицы 30 ноября.

Крупнейший город Турции стал вторым по востребованности среди других зарубежных перелетов. В этом году на направление приходится 13% от всего международного пассажиропотока. 

Отметим, что рейсы в Стамбул осуществляют авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и "Россия". 

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково начали тестировать новую систему оперативной подачи такси. Так, чтобы пассажиры тратили меньше времени на ожидание водителя, на второй линии будут заранее выстраиваться 10 авто.

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт пулково, петербург стамбул
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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