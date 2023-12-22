Из Петербурга в Саранск запустили прямые авиарейсы

Перелет А46009/6010 Саранск — Петербург — Саранск будет выполняться два раза в неделю.

Авиакомпания "Азимут" запустила прямые перелеты из Петербурга в Саранск. Первый рейс был обслужен 10 января, рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково.

Первый пассажир получил в подарок от перевозчика сертификат на перелет. Так, в ходе регистрации на рейс А46010 в воздушной гавани Северной столицы его вручили Наталье Вознесенской.

Перелет А46009/6010 Саранск — Петербург — Саранск будет выполняться два раза в неделю. По четвергам отправления из Пулково запланированы на 00:05, прибытия в Саранск состоятся в 02:15. По воскресеньям вылет из Петербурга – в 23:40, посадка в Саранске – в 01:50.

Ранее на Piter.TV: аэропорт Пулково в новогодние праздники обслужил 585 тыс. пассажиров.

Фото: Piter.TV; пресс-служба аэропорта Пулково