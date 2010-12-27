Из Петербурга в Кронштадт хотят перевезти все военно-морские вузы

Из-за этого население может увеличиться почти вдвое.

В Кронштадте хотят создать военный городок со всеми военно-морскими учебными заведениями Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Создать мегавуз хотели еще в 2008 году. И только сейчас проект получил второй шанс, так как его подписал президент РФ Владимир Путин. В документе не указано, в каких зданиях будет проводиться обучение и военная подготовка. Но в Кронштадте легко получится разместить более 30 тысяч военных, педагогов и их семей. На острове находится много незадействованных зданий бывших военно-морских вузов и учреждений, которые Петербург может получить по "рыночной цене". Эти здания представляют культурную и историческую ценность.

Если в Кронштадте появится такой военный городок, то населие города увеличится практически вдвое.

Ранее петербуржец 20 часов провел в Финском заливе: мужчина совершил заплыв "СПб-Кронштадт" и обратно.

Фото: Sergey Nesterov/ ВК