Петербуржец 20 часов провел в Финском заливе: мужчина совершил заплыв "СПб-Кронштадт" и обратно

Пловец из Северной столиц проверил собственную выносливость в водах Финского залива.

Петербуржец совершил 20-часовой заплыв по Финскому заливу. Мужчина провел в воде в общей сложности 19,5 часов и преодолел 53 километра. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Как отмечает сам герой событий, он проплыл от Санкт-Петербурга до Кронштадта и обратно.

Старт был в темноте в 3:50, финиш тоже уже был в темноте – в 23:17. Стоило это титанических усилий. Этот заплыв действительно мне показался бесконечным рассказывает Кирилл Мирянов

Пловец рассказал, что во время заплыва по пел частушки, чтобы хоть как-то себя развлечь на дистанции. Рядом с активистом постоянно находился катер с двумя сопровождающими. С собой у них был запас таблеток и еды.

Это было нечто. Было все: ликование на каждой вехе по ходу заплыва, страх сойти с дистанции, сомнения, отчаяние, боль, усталость, дискомфорт, жалость к самому себе, самовнушение, медитация и холод. делится эмоциями местный житель

Петербуржец пожаловался на ожоги лица и губ, большое количество воды, оказавшейся во рту и желудке спортсмена, а также натирание от гидрокостюма. Сейчас Кирилл чувствует моральное и психологическое истощение, о котором его предупреждали эксперты.

Фото и видео: Петербургский дневник