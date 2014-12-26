Из Петербурга в Феодосию отправился новый поезд "Таврия"

До середины июня поезд будет отправляться четыре раза в неделю, а затем через день.

Из Петербурга в Феодосию четыре раза в неделю курсирует новый поезд "Таврия". Об этом в понедельник, 30 мая, рассказали в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".

До середины июня поезд будет отправляться четыре раза в неделю, а затем через день. Из Петербурга он отправляется в 19:16, а прибывает в Феодосию через день в 11:15. Поезд останавливается в Твери, Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. В обратном направлении поезд отходит от перрона в 17:50, а прибывает в Петербург в 13:01.

В пресс-службе отмечают, что это первый поезд ГСЭ, который связывает Краснодар и Феодосию. Московские поезда не заезжают в Краснодар.

Ранее мы сообщали, что летом запустят дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Сортавалой. Они будут курсировать все три летних месяца.

Фото: Вконтакте / Таврия