Из Петербурга в Великий Новгород запустят дополнительные электрички

Они будут курсировать по направлению с 13 августа по 10 октября.

Из Петербурга в Великий Новгород запустят дополнительные пригородные поезда. Электрички будут курсировать по направлению с 13 августа по 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Дополнительные поезда будут отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям. Так, по пятницам в 19:53 будет отправляться электричка с Витебского вокзала с прибытием в Великий Новгород 00:51. Также в 19:19 будет стартовать поезд с ж/д станции "Рогавка" с прибытием в Петербург в 22:29.

По субботам и воскресеньям будет курсировать поезд №6958. Отправляясь в 7:21 из Великого Новгорода и прибывая в Лугу в 10:30. Обратный поезд проследует в 10:43 с прибытием в 14 часов.

Ранее мы писали, что между Петербургом и Павловском запустят дополнительные электрички.

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