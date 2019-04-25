В конце мая на службу в армию отправят почти 3 тысячи петербуржцев

Военный комиссариат запросил разрешение брать анализов на коронавирус в сборных пунктах.

Весенний призыв в армию должен был отправить на службу 2988 молодых петербуржцев, однако сейчас призыв приостановлен до особого распоряжения Минобороны. Об этом заявил военкомиссар города Сергей Качковский на заседании Смольного 31 марта.

Вероятнее всего, призывников отправят на службу после 20 мая. На данный момент в пунктах ведутся специальные мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. По словам Качковского, сейчас военный комиссариат не имеет права брать у молодых людей пробы на коронавирус, но у комитета по здравоохранению уже запросили разрешение проводить подобные анализы на сборных пунктах.

Прошлый призыв, подытожил Качковский, выполнили полностью, на службу отправили 2604 человек. 35 из них решили служить альтернативным способом.

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Фото: Сарапул твоими глазами / "ВКонтакте"