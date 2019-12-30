Из Ленобласти и Петербурга за 2019 год экспортировали 3,5 млн кубов леса

Более 1,3 миллиона кубометров перевезли в Финляндию.

За прошедший год с территории Петербурга и Ленинградской области на экспорт было отправлено более 3,5 миллиона кубометров леса. Сотрудники Россельхознадзора оформили 52 325 фитосанитарных сертификатов для оправки древесины в 82 страны.

Более 1,3 миллиона кубометров перевезли в Финляндию, 775 тысяч "кубов" – в Китай, еще почти 220 тысяч – в Египет. Большую часть древесины доставляли морским транспортом.

Как рассказали специалисты, во время экспорта соблюдались все фитосанитарные требования стран-импортеров.

Ранее вице-премьер РФ озвучил объем экспорта российского вооружения в год.

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