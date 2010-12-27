Во Всеволожском районе выловили утопленника в одном ботинке

Тело отправлено в морг на экспертизу.

Правоохранительные органы Всеволожского района устанавливают личность утопленника, найденного в Неве. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, 5 сентября, в полицию поступил звонок от 41-летнего водителя катера, обнаружившего плавающий в реке труп в деревне Оранжерейка. Прибывшие на место сотрудники извлекли на сушу тело неизвестного седовласого мужчины с бородой в серой футболке, плавках и черном сапоге на левом ботинке. Предположительный возраст утопленника составляет 50 лет. Тело отправлено в морг на экспертизу.

Это далеко не первый случай страшной находки в Неве. Ранее мы сообщали, что на Васильевском острове сотрудники полиции выловили труп мужчины.

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