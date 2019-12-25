Из Москвы на автобусах привезли 97 петербуржцев и жителей Ленобласти

На границе с Ленинградской областью автобусы встретили сотрудники комитета и экипажи ГИБДД.

Из Москвы сегодня ночью на автобусах доставили 97 петербуржцев и жителей Ленобласти, которые прилетели в столицу из-за границы. Теперь всех ожидает двухнедельная самоизоляция дома. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

На границе с Ленинградской областью автобусы встретили сотрудники комитета и экипажи ГИБДД. Всех пересадили по другим автобусам в зависимости от района проживания. За несколько часов всех удалось развести по домам.

После прилета все находились в обсерваторах Московской области. Затем были присланы автобусы из Петербурга за теми, кто хочет находиться во время самоизоляции дома.

Всего в апреле и мае из обсерваторов Московской области, а также с авиарейсов из Греции, Индии, Камбоджи, Сербии, Германии, Турции, Франции в Петербург было доставлено 538 человек.

Сегодня в Пулково из Нью-Йорка вернулись более 100 жителей Петербурга и области.

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