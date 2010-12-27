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В Петербурге ищут сбежавшего из Калининского районного суда мигранта
Сегодня, 11:22
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himif

В Петербурге ищут сбежавшего из Калининского районного суда мигранта

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Осужденный мужчина не смог смириться с объявленным ему приговором.

Из суда в Калининском районе Петербурга сбежал осужденный мигрант. По информации АН "Оперативное прикрытие", 44-летний Шавкат Султанов дал дёру после объявления ему приговора. 

Мигрант явно не захотел мириться с объявленными ему четырьмя годами колонии за кражу и убежал при выходе из издания суда на Бобруйской улице. Конвой УФСИН не смог удержать мужчину, которого должны были отвезти в колонию-поселение.

Беглеца ищут. Отмечается, что еще трое подсудимых, оказавшихся в одной компании с Султановым, предпочли оставаться на месте.

Также в Петербурге ищут педофила, который заплатил 13-летней девочке 1500 рублей за обнаженное фото.

Фото: Piter.TV

Теги: мигрант, побег из суда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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