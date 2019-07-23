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Из Генплана Петербурга исключили ряд объектов
Сегодня, 14:56
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Из Генплана Петербурга исключили ряд объектов

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Данные объекты в любом случае будут возведены, однако не станут приоритетными.

Парламентарии Северной столицы намерены сократить число объектов, которые войдут в Генплан города. Соответствующий законопроект Смольного был принят в первом чтении на очередном заседании.

В частности, из списка хотят исключить разноуровневые пешеходные переходы, причалы, пляжи, кладбища, крематории, особые экономические зоны (ОЭЗ) и ряд памятников культуры. Как отметили представители комитета по градостроительству и архитектуре, эти объекты в любом случае будут возведены, однако не станут приоритетными.

Таким образом, Генплан будет предназначен для обозначения только тех объектов, которые оказывают существенное влияние на развитие Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что выпускникам вузов и колледжей предложили увеличить срок приёма на работу без испытательного срока.

Фото: Piter.TV

Теги: генплан, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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