Выпускникам вузов и колледжей предложили увеличить срок приёма на работу без испытательного срока

Некоторые не могут воспользоваться таким правом в связи с призывом на срочную службу в случае юношей и уходом в декрет в случае девушек.

В среду, 21 июня, депутаты петербургского ЗакСа выступили за изменения в Трудовом кодексе РФ, с помощью которых можно будет увеличить срок трудоустройства выпускников вузов и колледжей без испытательного периода до двух лет. Вопрос рассмотрели в ходе очередного заседания.

Парламентарий Александр Ржаненков уточнил, что на данный момент период трудоустройства выпускников без испытательного срока составляет всего год, а этого недостаточно. Некоторые не могут воспользоваться таким правом в связи с призывом на срочную службу в случае юношей и уходом в декрет в случае девушек.

Первоначально с инициативой выступили представители Молодежного парламент при ЗакСе. Её поддержали городские парламентарии.

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Фото: Правительство Петербурга