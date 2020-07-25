Из Дубая вылетел вывозной рейс с россиянами на борту

На борту находится 289 человек.

Сегодня утром из Дубая вылетел вывозной рейс авиакомпании Emirates с россиянами на борту. Об этом рассказали в генконсульстве России в Дубае. Запись опубликована на странице ведомства в Facebook.

На борту находится 289 человек. Среди них есть и транзитные пассажиры. Это граждане Индии, Судана, США, Малайзии, Саудовской Аравии, Бахрейна, Австралии, ЮАР, Сингапура, Пакистана и других стран.

Ранее Минтранс России объяснил процедуру возврата авиабилетов. Чиновники напомнили, что пассажир вправе получить возврат средств, если авиакомпания отменила рейс или пассажир решил отказаться от перелета самостоятельно из-за ЧС, угрозы возникновения ЧС или введения режима повышенной готовности. В ведомстве напомнили, что получить деньги обратно можно будет только через три года. До этого периода на них можно приобрести другой билет или заказать дополнительные услуги авиакомпании (воспользоваться средствами как ваучером).

Видео: МИД России