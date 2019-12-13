Минтранс объяснил процедуру возврата авиабилетов

В Ведомстве объяснили, как пассажир может получить средства за возврат билета.

Минтранс России объяснил процедуру возврата авиабилетов. Чиновники напомнили, что пассажир вправе получить возврат средств, если авиакомпания отменила рейс или пассажир решил отказаться от перелета самостоятельно из-за ЧС, угрозы возникновения ЧС или введения режима повышенной готовности. В ведомстве напомнили, что получить деньги обратно можно будет только через три года. До этого периода на них можно приобрести другой билет или заказать дополнительные услуги авиакомпании (воспользоваться средствами как ваучером).

В Минтрансе напомнили, что в течение всего срока возврата денег за авиабилет на сумму должны начисляться проценты за использование денежных средств.

Данные правила применяются к рейсам с вылетом с 1 февраля 2020 года между РФ и Китаем, а также с 18 марта 2020 года - на все рейсы внутри страны и по всем международным направлениям. При этом билет должен быть куплен до 1 мая 2020 года.

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Фото: Piter.tv