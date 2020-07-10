Перед этим Минтранс должен пройти через два этапа.

В АТОР рассказали, как будет возобновляться международное авиасообщение. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе заявила, что решение о возобновлении рейсов за границу будет принимать Минтранс вместе со штабом по распространению коронавируса. На первом этапе специалисты установят, какие страны и в каком виде Москва может открыть для них границы.

На втором этапе открытия государственный границ России следует подтвердить готовность стран, эпидемиологическую обстановку в которых признали безопасной, снова принимать российских граждан.

Получается как минимум две стадии...Только после этого будет понятно, когда откроется авиасообщение Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР

В АТОр заметили, что Еврокомиссия на данный момент не включила Россию в список стран, для которых ЕС может открыть границы.

Назван "оптимистичный" сценарий возвращения международных авиаперелётов.

Видео: kremlin.ru