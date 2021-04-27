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Иван Ургант вышел в свет после отпуска
Сегодня, 19:49
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Иван Ургант вышел в свет после отпуска

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На встрече он не включался в разговоры о политике.

Российская звезда телеэкранов и ведущий Иван Ургант впервые за долгое время вышел в свет. Его заметили на благотворительной встрече фонда "Друзья". Об этом рассказали на портале "Царьград". 

На мероприятии артист много шутил, был в хорошем настроении и не включался в политические разговоры.

На встречу он пришел в костюме от известного бренда. Выглядел Иван Ургант достойно и опрятно, отметили очевидцы.

Отметим, что информации о возвращении телеведущего на экраны ТВ пока нет.

Ранее на Piter.tv: Владимир Путин поздравил артиста Юрия Стоянова с юбилеем.

Фото: Вконтакте / Вечерний Ургант

Теги: иван ургант, отпуск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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