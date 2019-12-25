Иван Ургант предложил участникам "Дома-2" пойти работать в Госдуму

Юморист сравнил их со слепыми котятами, которых "забыли стерилизовать".

Российский телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал новость о закрытии реалити-шоу "Дом-2" на ТНТ. Шоумен предложил подумать над тем, куда могли бы пойти работать люди, которые единственное, что умеют, это разжигать костры.

"Пристроим их в комитет Госдумы по вопросам религии", - пошутил Ургант.

Телеведущий сравнил участников "Дома-2" со слепыми котятами, которые выросли в настоящих котов, но их "забыли стерилизовать".

Кроме того, он поиронизировал над тем, что участники проекта долгое время находятся взаперти. Иван уверен, что все они считают, что "вирус – это группа".

О закрытии "Дома-2" ТНТ объявил вечером 18 декабря. Последний выпуск программы выйдет в эфир 30 декабря. Уже известно, что после закрытия на ТНТ "Дом-2" возродится на другом канале.

Фото: Instagram / urgantcom