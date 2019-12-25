Иван Ургант сравнил Терешкову с Круэллой из мультфильма "101 далматинец"

Он посмеялся над ее выступлением в Госдуме.

Телеведущий Иван Ургант высмеял выступление Валентины Терешковой в Госдуме. В эфире шоу "Вечерний Ургант" он сравнил ее с Круэллой из мультфильма "101 далматинец".

Восьмой созыв Госдумы открыл свое первое заседание. И первую фразу сказала депутат Валентина Терешкова. И что она сказала? Если у кого-то в зале есть далматинцы, отдайте их мне. Пошутил Иван

После зал, как и соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев, разразился хохотом. Скорее всего, такие ассоциации у Урганта вызвала прическа Терешковой с белой прядью волос.

Первое заседание восьмого созыва состоялось 12 октября. Открыла его Валентина Терешкова. Основной темой для обсуждения депутатов стали кадровые и организационные вопросы.

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Фото: Instagram / urgantcom, кадр из шоу "Вечерний Ургант" на Первой канале