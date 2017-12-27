Иван Максимов создал мультфильм о волшебном Петербурге и его талантливых музыкантах

Мультфильм про петербургских музыкантов покорят сердца интернет-пользователей.

В Интернете набирает популярность мультфильм про Петербург и уличных музыкантов города. Создателем видео стал мультипликатор Илья Максимов. Автор заявил, что посвящает ролик оркестру “Дивертисмент”, участники которого играют музыку в Северной столице.

На видео “запечатлены” Нева и набережные, дождливая погода Петербурга и творческие люди. Ролик был опубликован еще в декабре 2017 года, но популярность получил только сейчас. Причиной такого “подъема” стала похвала известного скрипача Илья Иоффа, который по совместительству является художественным руководителем оркестра, в честь которого создавался мультфильм.

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Видео: YouTube