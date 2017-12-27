Президентская библиотека оцифрует "Ленинградскую" симфонию Шостаквича

В память о защитниках блокадного Ленинграда президентская библиотека сохранит для потомков на цифровом носителе Седьмую симфонию Шостаковича.

В Президентской библиотеке планируют оцифровать седьмую симфонию Шостаковича. Сообщается, что сотрудники учреждения возьмут оригинальный материал “Ленинградской” партитуры из нотной библиотеки Дома Радио.

Передача реликвии пройдет во время мероприятия, посвященного защите блокадного Ленинграда. Также во время чествования героев состоится концерт лауреатов благотворительного фонда Владимира Спивакова. Музыканты исполнят как классические произведения, так и современные композиции.

.В свою очередь, Президентская библиотека передаст Академической филармонии Северной столицы видеозапись концерта, на которой запечатлено исполнение седьмой симфонии Шостаковича оркестром под руководством В.А. Альтшулера.

Напомним, что обсуждаемая мелодия стала знаковой для нашего города. Композиция написана автором во времена его нахождения в блокадном Ленинграде. Впервые петербуржцы ее услышали 9 августа 1942 года. Музыка косвенно повлияла на переговоры с союзниками об открытии второго фронта.