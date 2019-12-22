Иудеи Петербурга отмечают Хануку

Праздник продлится до вечера 18 декабря.

Вечером 10 декабря начался еврейский праздник Ханука, который продлится до вечера 18 декабря. Губернатор Александр Беглов поздравил иудеев, проживающих в Петербурге, с праздником "огней", его слова передает пресс-служба Смольного.

Градоначальник отметил, что Ханука стала частью общественной и культурной жизни многонационального Петербурга. Праздник, напомнил Беглов, символизирует торжество добра над злом и незыблемость традиций.

На протяжении тысячелетий еврейский народ хранит память о чуде горения масла в Иерусалимском храме. Александр Беглов

Чиновник пожелал иудеям радости, благополучия и крепкого здоровья.

Ханука – дань очищению Иерусалимского храма после изгнания греко-сирийских войск с Храмовой горы. Иудеи верят, что поднявший восстание Иуда Маккавей зажег менору – светильник с семью подсвечниками – с таким малым количеством чистого масла для ритуала, что его хватило бы на один день. Однако менора прогорела восемь дней, которые теперь заложены в празднование случившегося чуда.

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