Пресс-релизы по итогам переговоров двух лидеров всегда кардинально отличаются.

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева. С заявлением выступил бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, которого Зеленский уволил с поста в феврале 2020 года.

По его словам, украинская сторона не выполнила тех обещаний, которые дала президенту РФ Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" в декабре 2020 года. Богдан назвал те переговоры сложными, однако Путин тогда очень уважительно общался с Владимиром Зеленским, так как хотел найти решение проблемы и прекратить конфликт в Донбассе.

Но я не знаю, из каких мотивов: экономических или политических. Андрей Богдан, экс-глава офиса президента Украины

Он отметил, что сегодня ситуация кардинально изменилась. По его словам, пресс-релизы по итогам переговоров двух лидеров всегда кардинально отличаются. Богдан считает, что это признак плохих переговоров — и это значит, что "мы его как-то жёстко кинули, не сделали ничего".

Ранее экс-депутат Верховной Рады заявил о вероятном прекращении существования Украины.

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