Истребители РФ сопроводили бомбардировщик США над Тихим океаном

Американское воздушное судно не нарушило границы РФ.

Три истребителя Су-35С сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н Военно-воздушных сил Соединенных Штатов над акваторией Тихого океана вблизи государственной границы страны. Об этом информирует Национальный центр управления обороной.

По данным ведомства, американское воздушное судно не нарушило границы РФ. Российские истребители выполнили сопровождение в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

После удаления бортов от российской государственной границы, Су-35С вернулись на аэродром базирования.

Ранее истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Иностранный борт не пересек госграницу.

Фото: Минобороны РФ

