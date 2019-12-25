Истребитель Су-57 показался с "изделием 180"

Внимание на новый двигатель обратил bmpd в Live Journal.

Су-57 показался с "Изделием 180". Об этом в собственном блоге написал пользователь с ником bmpd в Live Journal. Он обратил внимание на ролик, опубликованный к столетию 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны России имени Валерия Чкалова. На кадрах военные показали запуск ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М.

В публикации отмечается, что "изделие 180" отличается активной радиолокационной системой самонаведения. Аппарат следует считать обновленной версией "Изделия 170-1" (или Р-77-1). Устройство обладает измененной конфигурацией. Она необходима для размещения во внутренних отсеках боевого самолета вооружения. Конструкция также оснащена двухрежимным твердтопливным двигателем, который увеличивает дальность стрельбы.

Пуск новой ракеты Р-37М с истребителя Су-35C впервые показали на видео.

Фото и видео: YouTube/Минобороны России

