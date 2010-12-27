История петербургских Бонни и Клайда, от которых пострадал "Райффайзен"

Более 10 лет у полиции ушло на то, чтобы найти преступницу.

Петербурженка Роза Аглемзянова обвиняется в ограблении одного из отделений "Райффайзен" банка в Казани. Ее также подозревают в нападении на почтальонов в Ленинградской области и разбойных налетах. Более десяти лет полиция не могли выйти на след россиянки. Оказалось, что ее история напоминает сюжет знаменитых "Бонни и Клайда". Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Розу искали с 1 августа 2009 года. Тогда женщина украла 11,4 миллионов рублей из банка. Ей удалось обмануть охранников, так как она работала в отделении кассиром. Обвиняемая пришла на смен с кипой покупок и большими пакетами. В конце рабочей смены она с этими же пакетами спокойно вышла на улицу. Однако вместо продуктов там уже находились украденные деньги. Однако никто не остановил мошенницу и не проверил сумки. Этот рабочий день стал для Розы в банке последним.

Отметим, что молодой человек Розы - Ильдар Гиниятуллин считался членом ОПГ Татарстана. Долгое время правоохранительные органы считали, что Аглемзянову убили за ненадобностью. Спустя продолжительное время выяснилось, что на самом деле парочка уехала из региона сразу после ограбления.

Они приехали в Петербург и жили на съемных квартирах. Оба приобрели себе поддельные документы. До 2014 года им предположительно хватало украденных средств. Внимание полиции приезжие привлекли из-за "Газели". Транспорт стали подозревать в необычных перевозках. Сотрудники якобы "Почты России" транспортировали не только посылки, но и деньги. Они оказались вооружены пистолетами. Маршрут следования начинался во Всеволожске и заканчивался местными деревнями.

В один из дней на преступников напали. У них потребовали отдать деньги в размере 3,5 миллионов рублей. Началась перестрелка, в которой Гиниятуллин был ранен. Мужчина получил сквозные раны ягодиц, паха и бедра. Он крикнул "коллеге" уходить, а сам отстреливался до последнего. Роза смогли скрыться на "ВАЗе".

Позже полиция нашла машину в нескольких километрах от места событий. На сиденье лежала маска с прорезями для глаз и видна кровь. Сейчас полиция считает, что улики указывают на то, что "напарником" была Роза.

Добавим, что Гиниятуллин выжил. Его прооперировали и предъявили обвинение. По версии фигуранта расследования, он расстался с Розой еще в 2013 году. С этого времени они жили раздельно и лишь редко виделись. На ограблении он был с другим человеком. Таким образом он отрабатывал долг. Роза находилась в машине, но не участвовала в операции. В 2015 году суд приговорил Гиниятуллина к 13 годам тюрьмы. Его этапировали в Казань. Аглемзянова осталась на свободе.

Сейчас петербурженку проверяют на причастность к другим преступлениям. Полиция полагает, что до 2019 года женщина продолжала заниматься разбойными нападениями. В частности, грабила ювелирные магазины. На данный момент арестованы трое ее подельников. Расследуется десять возможных эпизодов.

Ранее Piter.tv писал о том, что офицер заплатит штраф за то, что обманул своего сослуживца на 80 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv, казань16мвд.рф