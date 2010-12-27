Офицер заплатит штраф за то, что обманул своего сослуживца на 80 тыс. рублей

Гарнизонный военный суд Петербурга вынес приговор офицеру, начальнику продовольственной и вещевой службы тыла части № 12086 за похищение 80 тыс. рублей у сослуживца. Об этом 21 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Согласно материалам дела, в 2016 году Глеб Исаев воспользовался своим служебным положением и пообещал своему знакомому помочь поехать в командировку за границу. За свои услуги он потребовал 80 тыс. рублей. Подсудимый знал о том, что кандидатура сержанта и так находится на рассмотрении и делать что-либо не собирался. Кроме того, Исаев не обладал необходимыми для того полномочиями.
Сержант перевел мужчине деньги, подсудимый потратил их по своему усмотрению и не признался в том, что он не имел никакого отношения к его командировке.
Исаев полностью признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей.
Фото: pixabay.com
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