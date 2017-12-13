История Ричи: "волк", который нуждается в хозяине

Судьба "волка" в руках петербуржцев: поможем Ричи найти дом вместе.

Недавно петербуржцев поразила новость о том, что по городу бегает волк. О диком животном сообщили местные жители, которые видели зверя около автозаправки на Софийской дороге. Специалисты быстро развеяли миф: они распознали в "волке" обычную собаку, которую позже забрали волонтеры из "Клуба добрых сердец". Piter.tv узнал у активистом, что же сейчас происходит с прославившимся псом. Историю Ричи рассказала Екатерина Пантюхова.

- Как Ричи оказался в ваших руках?

- Мы активо мониторим соцсети, поэтому, когда животное попадает в беду, мы стараемся по возможности приехать и помочь. В данном случае мы увидели пост на сайте о том, что собака прибегает к автозаправке на Колпинском шоссе в течение двух недель. Она была голодна, никто поймать ее не мог. Были люди, которые, вроде, были готовы его забрать к себе в Подмосковье. Мы хотели только помочь поймать. С Юлей (еще одной участницей движения ”Клуба добрых сердец”) поехали ночью, было очень страшно, потому что собака очень крупная, и никто на тот момент не знал, агрессивная или нет. Нам удалось поймать Ричи, после чего мы отвезли его в клинику, где он сейчас находится.

Уже позже выяснилось, что человек, который собирался увезти Ричи, “не рассчитал силы”. Он не мог уделять достаточное количество времени собаке из-за работы. Ричи очень социальный, ему надо много внимания. Поэтому те люди передумали его брать.

После отказа от Ричи, волонтеры решили попробовать самостоятельно найти “волку” дом. Однако, еще по первым фотографиям пса было заметно, что у него есть какие-то проблемы с задней лапой. Всех подобранных животных активисты сначала привозят на обследование и в случае необходимости, лечат. Так было и с Ричи.

Оказалось, что у пса была когда-то травма. По всей видимости, его сбила машина. Некоторое время он лежал там же в полях, примерно в том же месте, где его нашли: между Шушарами и Колпинским шоссе. Судя по характеру травмы, у него были и переломы ребер, и травма задней лапы. Он ее волочет до сих пор. Если не сделать операцию, у него может “вылететь” тазобедренный сустав. Уже завтра будет проведено хирургическое вмешательство, чтобы решить проблему.

- Как петербуржцы могут помочь?

- Очень много добрых людей откликнулось. Понятно, что нам нужны деньги. Сейчас они собираются в группе Вконтакте. К Ричи много внимания. Но потом ему нужна будет передержка, в которой собака пробудет до нахождения нового хозяина. Сейчас все будет зависеть от операции. Как только он почувствует себя лучше, мы будем искать ему дом.

- Какой прогноз дают врачи по поводу состояния собаки?

Благоприятный. После КТ у нас было подозрение, что у него есть проблемы в позвоночнике. Один из дисков деформирован. Вчера ему сделали МРТ, по нему видно, что наши опасения не подтвердились. Подозревали опасную вирусную инфекцию, после которой собака в любом случае осталась бы инвалидом. Но некое изменение все же есть, пока не понятно, какого характера. Через полгода мы еще раз сделаем МРТ. Если ухудшений не будет, то все так и останется. Сейчас же никто лезть в позвоночник не будет из-за большой вероятности повреждения. Но нога должна полностью восстановиться.

- Как Вы считаете, Ричи раньше был домашним?

- Это собака сто процентов была домашняя. Ричи очень социален, активен, не может обходиться без человека. Например, мы сходим с ним на улицу и вернемся. Он тут же начинает “плакать”. Ему реально нужен контакт. В принципе, глобальных проблем у него нет. Он как подросток. Нет склонности к агрессии, даже на улице он ее не проявляет ни к сородичам, ни к кошкам, людям или машинам. Но есть определенный интерес к движению. Он хорошо гуляет на поводке. Понятно, что мы не хозяева, но он не “тянет”. Есть определенные проблемы с голодовкой. Он очень жадный до еды. Видимо, сильно наголодался. Судя по внешнему виду, он похож на лайку маламута не очень хорошего “разведения”, только худой и "помятый".

Волонтеры пробуют найти новых владельцев для собак и кошек в группе Вконтакте. Для “сложных” животных, например, которые попали в ДТП, создаются специальные страницы. Такая есть у Ричи.

Любую информацию о найденных подопечных можно получить там. После пристройства волонтеба "Клуба добрых сердец" держат связь с теми, кто взял себе питомца.

Фото и видео: Piter.tv