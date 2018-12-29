Автомобилисты винят во всем репетицию парада войск к 75-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады.

Во вторник, 22 января, исторический центр Петербурга сковали девятибалльные пробки. Об этом автомобилисты сообщают в социальных сетях.

Автомобилисты винят во всем репетицию парада войск к 75-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады.

Уже второй день такая ситуация на дорогах. Если вчера проблемы были из-за снегопада и гололедицы, то сегодня трудности из-за репетиции парада отмечает автомобилист

Стоит отметить, что на улице Садовая пробка началась с вечера и держалась 2 часа 40 минут.

В данный момент горожане предупреждают о пробке на проспекте Королёва, там дорогу перекрыла фура.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские школьницы избили шестиклассницу за сообщение в соцсетях

Фото:Piter.TV, ДТП и ЧП Петербург/вк