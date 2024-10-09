Исторические усадьбы под Петербургом ищут инвесторов

На территории Ленинградской области расположено 114 усадеб, признанных объектами культурного наследия.

В Ленинградской области насчитывается 114 усадеб, имеющих статус объектов культурного наследия, но большинство из них остаются без реставрации. По данным областного комитета по сохранению культурного наследия, только 40 усадеб находятся в удовлетворительном состоянии, а работы ведутся лишь на шести объектах.

Из общего числа памятников 14 имеют федеральное значение, 49 — региональное, 8 — муниципальное, а 43 внесены в перечень выявленных объектов. Несмотря на действующую с 2021 года программу "аренда за рубль", позволяющую инвесторам брать усадьбы в пользование за символическую плату, серьезных предложений по их восстановлению не поступает, пишет "Деловой Петербург"ю

Сейчас пять усадеб восстанавливаются за счет частных вложений, одна — на средства областного бюджета. Рассматривается возможность адаптации усадьбы баронов Корфов "Ириновка" под реабилитационный центр для участников СВО, но конкретные решения пока не приняты. Власти региона продолжают искать варианты сохранения исторического наследия.

Ранее Piter.TV сообщал, что четыре особняка в Петербурге выставили на торги за рубль.

Фото: Telegram / Цой пишет