Носитель "Посейдонов" вышел в Белое море.

Источник: атомная подлодка "Белгород" вышла на первые морские испытания. Об этом журналистам ТАСС сообщили специалисты в кораблестроительной отрасли в рамках Международного военно-морского салона. Известно, что АПЛ специального назначения проекта 09852 направилась на заводские ходовые испытания в акваторию Белого моря.

АПЛ "Белгород" 25 июня впервые вышла в Белое море на ЗХИ. источник агентства

Эксперт пояснил, что после завершения данных мероприятий АПЛ ждут государственные испытания. Уже к концу текущего года носителя "Посейдонов" должны передать заказчику. В пресс-службе "Севмаш" не прокомментировали информацию о начале испытаний "Белгорода".

Ранее стало известно о том, что подводная лодка "Белгород" будет направлена на вооружение Тихоокеанского флота. Первый носитель ядерных беспилотников спущен на воду 23 апреля 2019 года.

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Фото: Минобороны России