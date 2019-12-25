В ТАСС уточнили, что речь в западных СМИ может идти о якобы гибели людей после вакцинации "Спутником".

Источник: США планируют масштабную кампанию против разработок РФ от коронавируса. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственного высокопоставленного представителя администрации президента Владимира Путина. В Кремле уверены, что Вашингтон вместе с союзниками намерены на фоне роста интереса стран с вакцинации "Спутником V" запустить кампанию по дискредитации препарата.

На фоне растущего спроса на "Спутник V" во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции. источник ТАСС

Эксперт объяснил, что соответствующая информация чиновникам предоставлена российскими спецслужбами. Они заявили, что через неподконтрольные неправительственные организации, такие как Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд "Томсон Рейтер", а также прессу ("Би-би-си", Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки, в которой журналисты и эксперты юбдут выдвигать тезисы о небезопасности вакцины и ее неэффективности в бортбе с коронавирусом, а также с возможной инсценировкой массовой гибели людей, которые скончались во времч исследования препарата.

Кремль считает замедление скорости работы Twitter обоснованным.

Фото: Piter.tv