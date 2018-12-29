Социологи: "Каждый десятый петербуржец не пользуется интернетом"

Опрошенные сказали, что в этом нет никакой необходимости.

Социологи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели исследование, в ходе которого узнал, что интернетом не пользуются только 11,2% петербуржцев. Что касается остальной части опрошенных, то они пользуются интернетом от часа до пяти часов в день.

Из тех, кто не пользуется интернетом, объяснили это простым отсутствием желания (46,2%), а остальные 50,8% сказали, что в этом нет никакой необходимости.

Почти каждый день выходят в сеть 86,5% опрошенных, а 48,3% отметили, что читают информацию в интернете несколько раз в день, и это не связано с работой. Ищут информацию в интернете 93,1% опрошенных, проверяют почту - 79,2%, смотрят видео и слушают музыку – 76,2%, проверяют соцсети – 72,5%, читают новости – 6,6%

Фото: Piter.TV