В среду в трех районах Петербурга начнутся испытания теплосетей

Очередь дошла до Московского, Центрального и Адмиралтейского районов.

В среду, 17 июня, петербургское АО "Теплосеть" начнет испытания труб еще в трех районах города: Адмиралтейском, Московском, Центральном. Как отметили в пресс-службе компании, сети проверят на плотность и прочность, температура воды не превысит 40 градусов.

В Центральном районе в зону проверки попадут улицы Гороховая, Миллионная, Малая Морская, а также Дворцовая площадь и Невский проспект. В Московском районе работы затронут нечетную сторону Кубинской улицы и Митрофаньевского шоссе. Самый обширный охват проверок ожидается в Адмиралтейском районе:

Испытания традиционно проводят, подготавливая трубы к грядущему отопительному сезоне. Проверки позволяют выявить дефекты и неблагоприятные зоны.

Ранее мы писали, что в дни парада и голосования по поправкам к конституции петербуржцы смогут комфортно помыться.

Фото: Piter.TV; пресс-служба "Теплосети"