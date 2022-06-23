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Испытание теплосетей проведут в четырёх районах Петербурга 8 июня
Сегодня, 9:31
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Испытание теплосетей проведут в четырёх районах Петербурга 8 июня

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Специалисты будут работать в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах.

В четверг, 8 июня, специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведут испытания в четырёх районах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поверка коммуникаций на плотность и прочность затронет Адмиралтейский, Центральный, Московский и Фрунзенском районы города. Во время испытаний температуру в трубах не будет повышать до отметки более 40 градусов.

Напомним, что процедуры проводятся в преддверии нового отопительного сезона. В ходе испытаний выявляются ненадёжные участки трубопроводов и планируется программа капремонта тепловой инфраструктуры. В случае каких-либо признаков повреждения коммуникаций нужно обратиться по номеру 004, или 112 с мобильного телефона. Также ни в коем случае нельзя заходить за установленные специалистами ограждения.

Ранее мы сообщили о том, что за лето обновят и модернизируют 15 котельных Петербурга.

Фото:  пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

 

Теги: санкт-петербург, теплосети
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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