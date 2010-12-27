Петербургский искусствовед отсудила у Министерства финансов 2 миллиона рублей

Городской суд Петербурга встал на сторону Елены Баснер.

Искусствоведу Елене Баснер вернут около двух миллионов рублей. Такую сумму истица затребовала после реабилитации ее репутации. Именно столько петербурженка недополучила из-за расторжения контракта с Аукционным домом Bukowski"s. Баснер пришлось отказаться от договорной сделки из-за домашнего ареста. Данную меру пресечения установил суд из-за дела по обвинению в мошенничестве. Однако, 17 мая 2016 года фигурантка была оправдана из-за отсутствия в ее действиях состава преступления.

Днем 26 апреля Городской суд отменил решение Дзержинского районного суда об отказе в удовлетворение денежного возмещения имущественного вреда потерпевшей. Теперь представители Министерства финансов обязаны выплатить 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

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