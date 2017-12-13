Искусствоведу Баснер не удалось отсудить 1,6 миллиона за сорванный контракт с аукционным домом

Суд отказал в иске искусствоведа Елены Баснер о возмещении полутора миллиона рублей.

Искусствовед Баснер не смогла убедить Дзержинский районный суд выплатить ей 1,6 миллиона рублей в качестве “упущенной выгоды”. Женщина считала, что ей обязаны компенсировать отмену сделки со шведским аукционным домом “Буковскис”.

По предварительной договоренности петербурженка должна была проводить экспертизу мировых художественных шедевров, но для этого ей было необходимо покидать Россию. Однако, уехать из страны ей не позволяла подписка о невыезде. Такая меры была назначена фигурантке дела о мошенничестве. Иск в отношении Баснер подал коллекционер Васильев. Он приобрел картину одного из представителей модернизма. Искусствовед подтвердила подлинность предмета искусства. Через какое-то время стало известно о том, что полотно оказалось подделкой. Пострадавший просил возместить ему 16 миллионов рублей.



Отметим, что предметом спора стала картина “В ресторане”, приобретенная в 2015 году за 250 тысяч долларов. В мае 2016-го Баснер оправдали по статье за мошенничество. Еще через год суд отказал истцу в возмещении денежных средств за покупку картины.

