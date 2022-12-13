Петербургский суд заново рассмотрит коллективный иск горожан против КРТ

Документы снова направлены на рассмотрение в суд первой инстанции.

В среду, 24 мая, Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о прекращении дела по коллективному иску горожан против реновации. Документы снова направлены на рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом сообщили выступающие против закона о КРТ активисты.

Общественники отметили, что этот шаг стал одной из больших побед движения против реновации. Напомним, закон был принят летом 2022 года в ходе заседания городского парламента. Инициативная группа петербуржцев подала иск к губернатору Александру Беглову и ЗакСу с требованием отменить закон.

В ноябре прошлого года требование истцов было отклонено, а представитель губернатора настаивал на прекращении дела, так как закон в итоге был заморожен.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты не поддержали инициативу о переводе градостроительных слушаний в очный формат.

Фото: Telegram / Иск против КРТ