Лютеранский приход в Петербурге подал иск на эстонское концертное агенство

Поскольку с начала СВО эстонская компания не смогла продолжить культурную деятельность на территории Северной столицы, договор между ней и приходом был расторгнут.

Религиозная организация "Эстонский Евангелическо-Лютеранский приход Святого Иоанна в Санкт-Петербурге", которой принадлежит эстонская евангелическо-лютеранская церковь Святого Иоанна на улице Декабристов, обратилась в суд с иском к эстонскому музыкально-концертному центру Eesti Kontsert. Последний является арендатором объекта. Об этом заявил настоятель церкви Константин Субботин в беседе с "РБК Петербург".

Отметим, что иск подавали ещё 6 месяцев назад, но разбирательство откладывалось. Ближайшее заседание пройдёт в декабре. Установлено, что приход заключил договор аренды с концертным агентством на 49 лет. Согласно документу, арендатор должен был провести в здании реставрационные работы, а после заняться его техническим обслуживанием и вносить коммунальные платежи. Кроме того, соглашение подразумевало проведение различных мероприятий со стороны музыкально-концертного центра.

Поскольку с начала СВО эстонская компания не смогла продолжить культурную деятельность на территории Северной столицы, договор был расторгнут. Eesti Kontsert запросила у эстонских властей 71,9 тыс. евро на покрытие расходов российским юридическим фирмам, Ещё 6,5 тыс. евро на центр требует на расходы по обеспечению безопасности на территории церкви. Здание храма на данный момент находится по контролем прихода, там проходят 3-4 концерта в неделю, а также встречи и богослужения.

Ранее мы сообщили о том, что Европейский университет намерен оспорить претензии прокуратуры через суд.

Фото: Citywalls.ru (Lonely Walker)