Суд отказал "Ленфильму" в иске на 14 млн рублей к бывшему гендиректору

Деньги намерены были взыскать по договору лизинга.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не стал удовлетворять иск киностудии "Ленфильм" на сумму более 14 млн рублей к бывшему генеральному директору Эдуарду Пичугину. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных судов.

В самом "Ленфильме" рассказали, что деньги намерены были взыскать по договору лизинга. Для разрешения спора суд посоветовал подать иск не к самому Пичугину, а к компании "Кино Сити", учредителем которой он выступает.

Таким образом, студия начала подготовку нового иска.

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Фото: Piter.TV