Исаакиевский собор приостановил богослужения

Исаакиевский собор приостановил регулярные богослужения с 28 марта по 5 апреля.
Ещё 26 марта Александр Беглов подписал постановление о новых мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. В нём было указано, что на неделю закрываются все торговые центры, парки, салоны красоты, а также церкви (с исключением для их служителей).
В РПЦ посчитали, что запрет противоречит Конституции РФ, а также нарушает право на свободу вероисповедния.
Однако постановление осталось неизменным: все церкви и храмы в указанный период с 28 марта по 5 апреля будут закрыты для физических лиц.
В качестве исключения приказом директора музея-памятника "Исаакиевский собор" разрешено проведение божественной литургии 29 марта.
Ранее мы сообщили, что глава комитета Госдумы назвал запрет на посещение храмов в Петербурге недопустимым.
Фото: Pixabay
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