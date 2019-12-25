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Исаакиевский собор приостановил богослужения
Сегодня, 9:17
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ruzannar

Исаакиевский собор приостановил богослужения

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Исключением станет литургия 29 марта.

Исаакиевский собор приостановил регулярные богослужения с 28 марта по 5 апреля. 

Ещё 26 марта Александр Беглов подписал постановление о новых мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. В нём было указано, что на неделю закрываются все торговые центры, парки, салоны красоты, а также церкви (с исключением для их служителей).

В РПЦ посчитали, что запрет противоречит Конституции РФ, а также нарушает право на свободу вероисповедния.

Однако постановление осталось неизменным: все церкви и храмы в указанный период с 28 марта по 5 апреля будут закрыты для физических лиц.

В качестве исключения приказом директора музея-памятника "Исаакиевский собор" разрешено проведение божественной литургии 29 марта.

Ранее мы сообщили, что глава комитета Госдумы назвал запрет на посещение храмов в Петербурге недопустимым.

Фото: Pixabay

Теги: исаакиевский, карантин, рпц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Александровна Анжелика
Сегодня 9:44

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