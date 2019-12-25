Глава комитета Госдумы назвал запрет на посещение храмов в Петербурге недопустимым

На данную тему высказался глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

В Госдуме оценили запрет властей Петербурга на посещение храмов в городе. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал данный запрет недопустимым.

По сообщению ТАСС, цитирующего высказывание парламентария, запрет верующим посещать храмы "может привести к отчуждению народа от государства".

Ранее мы сообщали о том, что храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение, несмотря на временный запрет местных властей на посещение религиозных объектов. Губернатор Петербурга запретил посещать церкви и мечети в период с 28 марта по 5 апреля. Правовое управление Московской Патриархии считает решение антиконституционным, сообщила пресс-служба.

В правовом управлении отметили, что право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания в целях защиты здоровья граждан может быть ограничено только федеральным законом. Органы власти субъектов РФ таким правом не обладают.

Фото: Piter.tv