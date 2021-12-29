Иркутский губернатор заразился омикрон-штаммом

Игорь Кобзев рассказал, что чувствует себя хорошо.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил наличной странице в Instagram о том, что получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. В настоящее время чиновник выполняет свои рабочие обязанности в удаленном режиме. Глава региона уточнил, что "омикрон" является самым заразным штаммом ковида, поэтому распространяется очень быстро.

Не обошёл стороной и меня. Тест делал для профилактики, результат получил, когда был на работе. Сразу решил вас проинформировать. Чувствую себя неплохо. Игорь Кобзев, губернатор Приангарья

Чиновник отметил, что ранее был привит от COVID-19. В связи с этим он рассчитывает на то, что сможет легко перенести болезнь. У Игоря Кобзева уже выявляли коронавирус. Инфекцию губернатор переносил с 26 октября 2020 года. Спустя день после известия о заражении пациента пришлось госпитализировать. С 6 ноября глава региона продолжал лечение, находясь на самоизоляции. К очному формату работы Кобзев вернулся 13 ноября.

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Фото и видео: Instagram / @kobzevnasvyazi