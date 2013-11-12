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Ирина Старшенбаум рассказала о своём отношении к фильму "Общага"

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Режиссёром киноленты выступил Роман Васьянов.

В конце сентября состоялась цифровая премьера дебютного фильма "Общага" кинооператора Романа Васьянова. Исполнительница главной роли – актриса Ирина Старшенбаум рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" о своем отношении к киноленте. 

Действия фильма, снятого по мотивам романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови", происходят в 1984 году в одном из студенческих общежитий Свердловска. В центре сюжета компания друзей – первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и девушки по имени Нелли и Света, жизнь которых переворачивается с ног до головы после самоубийства одной из студенток. 

По словам Старшенбаум, сегодня подобных фильмов в российском кинематографе крайне мало. Кинокартина способна воспитывать зрителей и возвращать в состояние "высшее Я". Актриса считает, что "аудитория сама найдёт этот фильм".

В "фастфуд" ты не пойдешь после этого кино. 

Ирина Старшенбаум, актриса театра, кино и дубляжа

Ранее мы писали, что "Веном 2" возглавил российский прокат в премьерные выходные.

Видео: YouTube / iVideos

Теги: ирина старшенбаум, общага, фильм
Категории: Кино, Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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